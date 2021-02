“La esperanza del perdón, alienta al pillo y al ladrón”, reza un viejo refrán que al parecer resumen a la perfección la historia de un hombre de Florida, Estados Unidos, que se volvió viral en las redes sociales al descubrirse que robó un anillo de compromiso y las alianzas matrimoniales de una novia para pedirle a su otra novia que se casara con él.

De acuerdo a la agencia Associated Press, los delegados de la Oficina del Alguacil del Condado de Volusia reportaron el jueves 11 de febrero que se emitió una orden de arresto contra Joseph Davis (48), sospechoso del que se desconocía su paradero hasta que la noticia del singular hecho se dio a conocer el último viernes 12 en los medios estadounidenses.

La investigación comenzó a principios del presente año cuando una mujer de Orange City, Florida , acusó a su novio de estar comprometido con otra persona. Cuando revisó el perfil de Facebook de la prometida de su pareja, vio una foto de ella usando una alianza matrimonial y un anillo de compromiso idénticos a los suyos de su antiguo matrimonio.

Tras revisar su joyero, la denunciante descubrió que sus aros habían desaparecido, junto a otras alhajas que incluían un anillo de diamantes que le perteneció a su abuela. El valor total de la propiedad robada ascendía a unos $6,270, según informó la oficina del alguacil en una publicación sobre el caso compartida en su página de Facebook y que se hizo viral en el acto.

Sin pensarlo dos veces, la mujer contactó a su pareja, que le devolvió algunos de los artículos sustraídos, y dio por terminada su relación con Davis, al que también se le conoce por los alias “Joe Brown” y “Marcus Brown”. Y lo más curioso de todo es que la otra involucrada, que reside en Orlando, les dijo a los detectives del caso que también había sido engañada por el hombre.

Resulta que Davis llevó una vez a su “prometida” a la casa que en realidad pertenece a la mujer de Orange City mientras ella salió a trabajar y le dijo que le pertenecía. Además, la otra implicada señaló que el hombre le pidió que se mudara con él, pero que se hizo humo. Para ese momento, se percató que su computadora portátil y sus joyas habían desaparecido.

Pese a no tener su nombre verdadero, la oficina del alguacil informó que las mujeres timadas recordaron que el sospechoso tenía un familiar en Carolina del Norte y que los detectives del caso lograron rastrearlo para que identifique a Davis, quien tenía una orden de arresto pendiente por haber huido tras chocar y provocado lesiones en Oregon.

Previamente, el sospechoso había sido arrestado por posesión de un documento de identidad falsificado, presentación de un reporte policial falso, violencia doméstica y posesión de cocaína con intención de microcomercialización; y por el tiempo que pasó en la cárcel se sabe que tiene un tatuaje en el brazo izquierdo que dice “Only God can judge me” (Solo Dios puede juzgarme traducido al español).

