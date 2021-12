Una mujer de los Estados Unidos hizo una revelación en Reddit que impactó a todos en esta red social, pues afirmó que calificó de “idiotas” los nombres de los gemelos de una de sus compañeras de trabajo y, contrario a lo que muchos pensarían, su historia se convirtió en tendencia, pero también recibió amplio apoyo de los internautas.

El relato de lo sucedido

Todo sucedió en el foro “Am I The Asshole?” (o sea “¿soy yo el imbécil?”) donde las personas cuentan diversas experiencias que lindan entre el mal gusto, ser malcriado o excesivamente siendo, siendo este último el que mejor se acomodaría a nuestra protagonista.

La usuaria de nombre Deadly Butter Knife explicó que el incidente aconteció cuando se dio la primera aparición de su colega en la oficina donde ambos laboran desde que dio a luz a sus gemelos.

La compañera de trabajo llevaba luchando varios años con problemas de infertilidad. (Foto: EFE)

“Una compañera de trabajo tuvo, recientemente, gemelos después de una larga batalla contra la infertilidad. Ella hizo su primera aparición en la oficina con sus nuevos bebés para presentarlos a nuestro equipo”, comienza así su relato.

“Sean” y “Seen”

“Cuando se le preguntó por los nombres que les había puesto a sus hijos (ya que hasta antes del parto estaba indecisa) me dijo que los estaba llamando ‘Sean’”, ante esto, la mujer preguntó a su compañera de trabajo por el nombre del segundo bebé, pero la sorprendió con su respuesta.

“No, ambos son Sean, uno con una ‘A’ y otro con una ‘E’, así que son Sean y Seen”, fue la respuesta de la madre primeriza. Sin embargo, la relatora de la historia asegura que el apellido de la mujer es “Sean”.

La compañera de la protagonista de la usuaria de Reddit regresó a la oficina tras varios meses después de dar a luz. (Foto: EFE)

Compañeros de trabajo le llaman la atención por comentario

“Inmediatamente, y sin pensarlo, dije: ‘eso es lo más idiota que he escuchado y va a ser muy confuso’”, confiesa: “Un montón de personas se rieron y otros, inmediatamente, miraron hacia otro lado. Después de que ella se fue, recibí algunos mensajes de texto donde me decían que no era mi lugar para comentar sobre la elección de nombres de las personas”.

Sin embargo, tras una edición de la publicación, la mujer aseguró que ambos nombres se pronuncian como “Shawn”.

Lo cierto es que este post en Reddit, hasta el momento, ha obtenido más de 8 mil 660 votos a favor, así como acumular comentarios que superan los 1.800 que, por lo general, la apoyan en su posición ante los nombres de los gemelos puestos por su compañera de trabajo.