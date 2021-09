Los animales, en particular los perros, son grandes amigos y compañeros de vida de los humanos y la siguiente historia es una prueba de ello. ¿Qué sucedió? Sucede que Kane, un perrito que acababa de ser amputado de una de sus patitas fue adoptado por Dane Orozco, un hombre de 42 años que perdió su pierna por una infección y la historia de ambos se convirtió en viral en Tik Tok.

En esta plataforma se le ve a Kane siendo acariciado por el personal de la veterinaria, solo un par de horas después de que le hubieran amputado su patita delantera producto de una infección.

El video muestra como transcurrió el tiempo mientras el perro se recuperaba y estaba listo para conocer a su nuevo dueño y hogar, que no sería otro que Dane Orozco, oriundo de California, Estados Unidos, que, curiosamente, en 2016 perdió su pierna a causa de una infección, de la cual tuvo una recuperación bastante lenta.

“Me ha afectado de muchas maneras, buenas y malas. Mayormente malas, porque ya no puedo ser el hombre que solía ser. Todavía puedo hacer cosas, pero se necesita más tiempo y esfuerzo adicional para hacer las cosas que quiero y me causa depresión y ansiedad todos los días”, expresó Dane a Jam Press.

Orozco reveló que lo único hacía que le pasase la depresión era recordar a sus perros. Por ello, visitó un refugio para animales en Los Ángeles. Es aquí donde conoció a Kane: “Me enamoré al instante de él. Ambos tenemos nuestra pierna derecha amputada”.

El hombre revela que Kane se ha acostumbrado a su nueva vida y que el hecho que no tenga una patita no ha sido impedimento para disfrutar de la vida: “Ha cambiado mi vida, ahora me siento mejor y él ha sido la terapia que necesitaba. Puedo acudir a él cuando me siento triste y me mejoro enseguida”.

Ambos personajes sufrieron la pérdida de una extremidad. (Foto: Captura/Tik Tok)

