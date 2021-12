¿Quién es Khaby Lame? Es el creador de contenido de TikTok e Instagram que más fama y popularidad ha ganado desde el inicio de la pandemia por el COVID-19. El italiano nacido en Senegal (África) que vive en Chivasso (cerca de Turín, Italia) tiene 21 años, más de 120 millones de seguidores en TikTok, más de 60 millones en Instagram y un sueño: hacer cine. Específicamente, hacer una película con Will Smith.

El joven que le debe su popularidad mundial a videos cortos hechos por el mismo, luego de que dejó de trabajar en una fábrica de plásticos, fue galardonado con el Premio Angi, entregado por la Asociación Nacional de Jóvenes Innovadores (ANGI), en Italia. Fue en la premiación donde narró su deseo de entrar al mundo del llamada Séptimo Arte, el cine.

“Crecí con el mito de Will Smith, viendo ‘El príncipe del Rap’”, recordó Khaby Lame aludiendo a la serie de televisión que llevó a la fama mundial a su ídolo. “Mi sueño es obviamente entrar en el mundo del cine, quizás para hacer una película con él”, agregó.

LA HISTORIA DE KHABY LAME: DE ALBAÑIL A TIKTOKER

Khaby Lame es uno de los miles de italianos de origen migrante y que no han tenido una vida fácil. Al agradecer el premio recordó todo lo que hizo hasta poder vivir de su trabajo en las redes sociales.

“En mi vida he sido albañil, limpiador de ventanas, mesero, pero siempre he vivido para superar mis límites”, inicio su narración. “Me acerqué por casualidad a TikTok durante el confinamiento: no pude hacer videos con mis amigos, así que descargué la aplicación y comencé a divertirme así”, continuó el hoy influencer.

Sobre las características de sus exitosos videos en redes sociales, Khaby Lame dio algunas explicaciones. “Elegí el lenguaje silencioso porque no hablar es el idioma mundial: todos saben lo que estoy diciendo, lo que quiero insinuar”, indicó. Asimismo, aseguró que ello refleja parte de su personalidad: “Solo queda mi sencillez: me enorgullece traer sonrisas”.

Fueron Gabriele Ferrieri, presidente de ANGI, y Fabio Biccari, experto en innovación digital, los que entregaron el reconocmiento a Khaby Lame. Aprovecharon la ocasión para explicar lo que representa su caso en el mundo cada vez más digitalizado en el que vivimos.

“La historia de Khaby es la de muchos jóvenes innovadores, que con el poder de las ideas logran grandes resultados”, dijo Ferreri. “Las redes sociales han entrado en nuestras vidas y, con esta innovadora forma de comunicarse, Khaby es ahora una excelencia italiana en todo el mundo”.

Es preciso indicar que Khaby Lame indicó, en una entrevista anterior, que para entrar a TikTok tuvo que dejar la vergüenza de lado. Vengo “Al principio estaba casi avergonzado de tener TikTok, porque vi bailar y otras cosas vergonzosas y pensé ‘si hago TikTok se burlan de mí'. Una muestra de que se puede conseguir lo inesperado si te atreves a dar el primer paso.

