Un hombre y sus seis hijos son rescatados tras pasar nueve años aislados en un sótano "esperando el fin del mundo"

Insólito. Un hombre y sus seis hijos fue 'rescatados' del sótano de una granja donde habían estado viviendo aislados del mundo durante nueve años. Los hechos ocurrieron en Buitenhuizerweg, cerca de Ruinerwold, en Holanda.

La Policía holandesa indicó que los integrantes de esta familia estaban "esperando el fin del mundo", mientras sobrevivían comiendo vegetales y animales criados en un jardín interno.

El hijo mayor, un hombre de 25 años, huyó de la granja, el domingo por la noche, e informó de la condición en la que estaban viviendo al dueño de un negocio cercano, quien finalmente dio aviso a la Policía.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la familia "viviendo" allí en condiciones deplorables. El padre de los seis hijos parecía haber tenido un infarto cerebral hace unos años pues estaba en cama.

"Nos encontramos con seis adultos, les estamos dando apoyo y atención. El propietario del edificio no quiso cooperar con nuestra investigación, por lo que fue arrestado. Se trata de un hombre de 58 años. Todos los escenarios siguen abiertos y no podemos dar más información", informó la Policía.

Los hijos, de entre 18 y 25 años, no tenían contacto con el mundo exterior y sobrevivieron gracias a un huerto y algunos animales. Al no estaban registrados en ningún lado, no eran conocidos por los vecinos ni autoridades.

"Hasta donde sé su madre murió antes de que llegaran allí",añadieron las autoridades. La granja en cuestión estaba escondida detrás de los árboles y pocas personas tenían conocimiento de que se encontraba habitada.