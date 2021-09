El pasado 20 de setiembre, Alda Solange Saguier García depositó 1 millón 350 mil guaranís paraguayos a Matías Cabrera, conocido como ‘Matu’, persona que hoy busca a la mujer para devolverle el dinero. La publicación la realizó por Facebook y, de inmediato, se convirtió en viral ganándose los elogios de los usuarios.

La publicación la hizo en la página “¿Alguien sabe?” de la mencionada red social, pero también llegó a medios del Paraguay, como a Extra donde señaló:

“Yo, primero, no me di cuenta. Recién al día siguiente quise ver cuánto tenía disponible y me encontré con que alguien me transfirió una importante cantidad y dije ‘este se equivocó’. Llamé al banco para saber más datos de ella, pero no me lo quisieron brindar porque son datos confidenciales, entonces, la busqué por mi cuenta”.

La mujer quería hacer el depósito a una odontóloga. (Foto: Captura/Extra)

Sin embargo, ‘Matu’ se topó con un gran problema: existen muchas personas con el mismo nombre, pero no iba a preguntar uno por uno, por lo que optó por publicarlo en la mencionada página de Facebook, y sería por medio de esta plataforma cuando apareció la hija de la señora.

Ambos contactaron, se comprobó la identidad de ella para luego hacer la respectiva devolución del monto: “Me mostró hasta el pantallazo de la transferencia. Entonces, no había duda de que era ella y se lo devolví”.

Matías confesó que en ningún momento pasó por su cabeza el deseo de quedarse con un dinero que no es suyo, entre otras cosas, porque hace tiempo sufrió una experiencia similar a la de Alda Saguier, pero no se lo devolvieron:

La mujer destacó que 'Matu' es de esas pocas personas dispuestas a ayudar al prójimo. (Foto: Composición)

“Siempre dije que si me pasaba a mí me gustaría que me devuelvan, por eso ni se me ocurrió quedarme con la plata, es más, me pasó y nadie me devolvió y sé lo que duele eso”, afirmó.

Por su parte, doña Alda se mostró muy agradecida con el gesto de ‘Matu’, además de revelar que la transferencia iba dirigida para un servicio de odontología:

“Hoy tuve la grata sorpresa de saber que ‘Matu’ me estaba buscando para devolverme una transferencia que hice mal ayer. Aún hay gente honesta y con ganas de ayudar al prójimo. Desde el momento en que pude contactar con él, y confirmó mi identidad, no pasaron ni 10 minutos y ya tenía, nuevamente, la plata en mi cuenta corriente”.

'Matu' utilizó Facebook para ubicar a Alda Saguier. (Foto: Composición)

