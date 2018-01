Instagram: Luciana Fuster 'enciende' a usuarios con bikinazo de infarto [VIDEO y FOTOS]

Los hinchas de la guapa actriz y modelo Luciana Fuster quedaron estupefactos con uno de sus más recientes posts en Instagram. En esta, la joven aparece luciendo un diminuto y ceñido bikini en un día de playa.



"Sonríe para la vida, no solo para la foto. ¡¡Que tengan un lindo domingo y empiecen su semana de lo mejor!!", fue lo que escribió Luciana Fuster en la publicación de Instagram. Como no podía ser de otra forma, los likes cayeron del cielo sin freno.



Al momento de redacción de esta nota, la imagen de Luciana Fuster fue marcada con el corazón en más de 23 mil ocasiones. Los comentarios de los usuarios de Instagram superaron los 140.



Hay que mencionar que esta no es la primera vez que Luciana Fuster 'enciende' Instagram con una fotografía coqueta. Hace poco, la actriz de Ven, baila quinceañera difundió una instantánea en la que aparecía echada en la orilla de una playa.



"Bienvenido 2018. Gracias a todos por los buenos deseos", fue lo que puso Luciana Fuster en este post de Instagram, el cual llegó a contar con más de 44 mil likes en poco tiempo.



Luciana Fuster en Combate