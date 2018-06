Si bien se mantiene alejada de la pantalla chica, Olinda Castañeda no pierde el tiempo y en las redes sociales se muestra activa. Es así que en una de sus más recientes publicaciones, la modelo anunció su regreso al mundo del modelaje con una sugerente fotografía.



Al mismo estilo de Aída Martínez , Olinda Castañeda desafió a la censura de Instagram con un desnudo artístico en blanco y negro donde se le ve sentada al borde de una cama únicamente con una sábana sobre sus piernas.

“Se vienen fotitos sexys" , escribió Olinda Castañeda en sus ‘historias’ de Instagram sobre la sesión de fotos que protagonizó para una publicación local, aunque no ha dado mayores detalles del proyecto.



Otra publicación muestra a la escultural modelo con una blusa a medio abotonar y sentada en un sillón con las piernas cruzadas. Estas instantáneas acumularon cientos de ‘Me Gusta’ y comentarios en Instagram.



Olinda Castañeda atraviesa por uno de sus mejores momentos, tanto en el amor como en el ámbito profesional, ya que ha sido modelo de marcas como ‘Leonisa’ y ‘Bombón Rojo’, además de participar en concursos como ‘Hawaiian Tropic’ y ‘The Most Beautiful Latina in the World’.

