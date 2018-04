Instagram viral: Dorita Orbegoso recibió foto obscena de usuario por privado y ella lo destruye así [VIDEO]

La bailarina Dorita Orbegoso dejó sorprendidos a muchos de sus seguidores en Instagram por una denuncia. Por medio de un par de fotos, la morena mostró cómo un usuario de dicha red social le había mandado una foto obscena.



"Esto haré a todos esos estúpidos que jod... el día... ¡Aprende a ser varón para que después te la des de macho!", colocó Dorita Orbegoso en el post de Instagram, el cual logró hacerse de más de 200 comentarios en solo un par de horas.



"Yo me visto como me da mi put... gana y eso no te da derecho a dártelas de gran 'macho' conmigo", añadió Dorita Orbegoso, claramente mortificada por el mensaje que le llegó por privado.



Los seguidores de Dorita Orbegoso en la mencionada red social mostraron su solidaridad con la famosa, quien cuenta con más de 187 mil fans en Instagram. Es por este último detalle que podría esperarse que la publicación de la bailarina llegue a volverse viral en poco tiempo.



(Captura) (Captura) Dorita Orbegoso

(Captura) (Captura) Dorita Orbegoso