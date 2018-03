"Cada vez que corría y mi cuerpo se tambaleaba, los chicos en la escuela se reían mucho y me señalaban llamándome 'niño gordo'. Era como un entretenimiento para ellos", recordó Cheick Ahmed al-Hassan Sanou, más conocido como 'Iron Biby' en diálogo con la BBC.



'Iron Biby' contó además que durante muchos años tuvo que soportar las burlas, abusos y críticas de sus compañeros de escuela por sufrir de sobrepeso y eso, muchas veces, lo llevaron a la depresión.



Desde que nació era un niño grande. Nació con cinco kilos de peso y a los 9 años las bromas sobre su peso ya le estaban pesando más que su propia vida. "Me odiaba por ser quien era. Era el menor de la clase pero me veía cuatro años mayor que todos los demás, incluyendo a mis hermanos mayores"

El drama de Iron Biby fue aún peor porque a los 16 años pesaba 122 kilos y medía 1.90 metros, y seguía adaptándose a las burlas de sus compañeros de clase hasta que un día no soportó más y se enfrentó a uno de sus acosadores.



"Estaba frustrado. Le dije 'déjame en paz' y lo empujé, pero él voló por el salón. Él estaba en shock. Yo también, pero ese día supe que tenía algo de poder, él nunca volvió a molestarme", reveló Iron Biby.

Desde ese momento Iron Biby cambió su manera de pensar, comenzó a comer más sano y a ejercitarse, pero la alimentación saludable le duró poco, pues siempre le provocaba todo lo que los demás comían. "Intenté comiendo lechuga y banana y esas cosas, pero no funcionó, así que seguí comiendo la comida normal burkinés: arroz, sopa de mantequilla de maní y muchos carbohidratos. Eso era lo que todos los demás comían, pero no estaban gordos".



A su llegada a Canadá con solo 17 años se anotó en un gimnasio y comenzó a trabajar para mejorar su cuerpo. Desde entonces nunca se detuvo.



En el 2013, Iron Biby comenzó a competir en torneos de levantamiento de pesas y los ganaba sin problema. Así fue volviéndose más popular, hizo más amigos de los que la obesidad le permitía y fue acumulando trofeos.



Actualmente, Iron Biby sigue entrenando para convertirse en el hombre más fuerte del mundo e inspirar a aquellos niños que debido a su peso sufren de bullying y no pueden defenderse.