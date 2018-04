Instagram viral: Paolo Guerrero comparte tiernas fotos con su hijo mayor y seguidores quedan encantados

El delantero peruano Paolo Guerrero dejó encantados a sus seguidores en Instagram con la publicación de unas imágenes en las que aparece al lado de su hijo mayor, Diego. Ambos se encuentran pasando un rato de diversión en la playa.



Los usuarios que están pendientes de cualquier novedad relacionada a Paolo Guerrero no tardaron en dar like a la publicación, viéndose más de 81 mil de estas reacciones luego de una hora de subidas las fotos a Instagram.



"Mi amigo, mi parcero, mi hijo, mi bebé, mi causa", fue lo que colocó Paolo Guerrero en el post de Instagram, el cual fue respondido en más de 900 ocasiones. Con más de 2 millones de fans, se puede esperar el número de comentarios suba como la espuma dentro de unas horas más.



Paolo Guerrero todavía espera que el TAS levante aún más la sanción que le dio la FIFA debido a un resultado analítico adverso. Por este motivo, el 'Depredador' no pudo participar en el repechaje de Perú ante Nueva Zelanda y los amistosos jugados contra Croacia e Islandia en los Estados Unidos.



