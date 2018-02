Instagram viral: Rosángela Espinoza responde a sus críticos y dice que no daña a nadie con lo que hace

La modelo Rosángela Espinoza, quien en los últimos días fue blanco de la atención de no pocos de los seguidores de Esto es Guerra, usó su cuenta de Instagram para enviar un fuerte mensaje a las personas que la paran criticando.



"Realmente es indignante que la gran mayoría de los mensajes que me insultan son de mujeres y lo peor que somos del mismo país (...) Solo me queda decirles que da lástima (...) Si les gusta o no, bueno es mi vida y hago las cosas que me hacen verdaderamente feliz sin dañar a nadie", escribió Rosángela Espinoza como pie de foto en Instagram.



La joven, quien tuvo una mediática relación con el locutor Carloncho, mandó "muchos besitos" a las personas que la apoyan y le brindan "su cariño incondicional". Como era de esperarse, los seguidores de Rosángela Espinoza en Instagram.



No fueron pocos los que le dieron su apoyo a la chica, quien hace poco se autodenominó como la 'Barbie peruana' y fue 'troleada' por ello en Esto es Guerra. El post de Instagram de Rosángela Espinoza tuvo más de 46 mil likes y casi 4 mil comentarios.



Rosángela Espinoza puso este post. Rosángela Espinoza puso este post. Rosángela Espinoza