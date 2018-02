Instagram viral: Rosángela Espinoza muestra su nuevo look y genera todo tipo de reacciones en los usuarios

La modelo Rosángela Espinoza dejó sorprendidos a muchos de sus fans en Instagram con una foto que mostraba su renovado corte de cabello. Esta imagen, en poco tiempo, logró hacerse de más de 38 mil likes en la plataforma social.



"¿Les gusta mi nuevo look? Bueno, igual me siento como la muñeca más famosa, Barbie. Les dejo un beso cariñoso", escribió Rosángela Espinoza en la mencionada publicación de Instagram.



Como no podía ser de otra forma, muchos de los coquetos usuarios de la red social colocaron un comentario en el post. Muchos de estos resaltaban su belleza, mientras que otros le pedían a Rosángela Espinoza que vuelva a dejarse crecer el cabello.



"No me gustó, prefiero las (chicas) de pelo largo", dijo uno de los usuarios. "Prefiero sin cerquillo", comentó otro la publicación en Instagram.



Rosángela Espinoza estuvo, hace poco, en las portadas de los sitios web por autodenominarse como la 'Barbie peruana'. Ello fue aprovechado por Fabio Agostini, quien participa con ella en Esto es Guerra, para hacerle una broma muy pesada.



