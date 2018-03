Instagram viral: Rosángela Espinoza marca la diferencia al hacer esto en Semana Santa [VIDEO y FOTOS]

Si bien muchos pasaron la Semana Santa 'desenchufados' y relajándose en familia o con los amigos, hubo personas que estuvieron haciendo sus rutinas como todos los días. Una de ellas fue la modelo Rosángela Espinoza, quien subió un breve video a su cuenta de Instagram al respecto.



Usando un tienro filtro de osito, la expareja de Carloncho apareció junto a unas copias. "Estudiando", musitó Rosángela Espinoza en el clip que subió al módulo Stories de Instagram.



Como si ello fuera poco, la 'Chica selfie' escribió en el video 'No molestar'. Además, Rosángela Espinoza acompañó la frase con un emoji que instaba a guardar silencio.



Hay que mencionar que, anteriormente, la modelo subió un post a Instagram en el que señalaba que iba a clases luego de la emisión de Esto es Guerra. "Después del programa, me voy a mis clases llena de talco o torta. No importa. Solo quiero terminar y luego ejercer mi carrera", colocó Rosángela Espinoza en la publicación.