Carlos Vela: El mensaje provocativo al delantero mexicano de la hija de Álex Lora en Instagram

Con gol de Carlos Vela, México se puso adelante 1-0 ante Corea del Sur por el Mundial Rusia 2018, pero antes del encuentro, la modelo Celia Lora, hija de Álex Lora-líder de El Tri-dedicó un mensaje sensual al delantero.



Mediante su cuenta de Instagram, Celia Lora publicó una fotografía con la camiseta de la selección mexicana que juega en Rusia 2018 con el nombre de Carlos Vela, autor del primer gol del ‘Tri’ ante Corea del Sur.



“Ya me urge ese partido”, escribió la hija de Álex Lora en su cuenta de Instagram previo al encuentro entre México vs Corea del Sur por Rusia 2018, el cual fue su preferido para este partido anotó.



Carlos Vela jugó en la victoria 1-0 ante Alemania en el debut de México en Rusia 2018, y ahora pudo anotar un gol ante los coreanos.



Celia Lora, hija de Álex Lora. (Foto: Instagram) Celia Lora, hija de Álex Lora. (Foto: Instagram)

