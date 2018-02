Daniel Peredo: Pedro García y su conmovedora despedida a su mejor amigo en Instagram [VIDEO y FOTOS]

¡Amigo, hay más unido que un hermano! Han pasado tres días de la muerte de Daniel Peredo. El 'Cabezón' se fue para gritar los goles desde el cielo y los más de 30 millones de peruanos que vibraron con sus narraciones y la clasificación a Rusia 2018 lo extrañan.



Muchas personas recuerda a Daniel Peredo y su amigo y compañero de trabajo, Pedro García. La dupla era más que inseparable en todo evento de fútbol peruano. Millones de peruanos no se imagina al uno sin el otro. El fallecimiento de Daniel Peredo hizo que futbolistas, gente del espectáculo y todo un continente se estremeciera.



Quien conoce la carrera de Pedro García, sabe muy bien que es un tipo que no se queda callado, que tiene palabras para toda situación y hasta en el programa 'Al Ángulo' los vacilan con la secuencia: 'Hablemos de lo que Pedro García quiere'.



Pasaron tres días y Pedro García, el compañero y amigo de Daniel Peredo se pronuncio. El periodista deportivo se sobrio, tajante y sincero sobre su pesar. Todo su sentir lo publicó en su cuenta personal de Instagram.



"Amigo, han pasado tres días, tres putos días con sus correspondientes y desoladoras tardes y noches y hasta ahora sigo incapacitado para verbalizar lo que siento. Alucina tío que hasta yo me he quedado sin palabras. Viendo ésta foto que me pediste que nos tomáramos, sólo puedo llorar y decirte te quiero", manifestó Pedro García en Instagram.



Pedro García deja claro su sentir tras la muerte de Daniel Peredo y todos sus seguidores de Instagram trataron de alentar al periodista con las más tiernos comentarios.



"¡Fuerza Pedrito!" , "Una dobla inseparable", "Nunca me imaginé que esto pudiera pasar. ¡Fuerza!", "¡Que Diosito te de mucha fuerza Pedro!", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la cuenta personal de Pedro García.