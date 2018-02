Fabio Agostini le manda tremendo piropo a Mayra Goñi en Instagram [VIDEO y FOTOS]

¡Vaya, vaya! El romance en Chollywood está en el aire. Fabio Agostini habló con Trome.pe y manifestó que ya tiene cinco meses saliendo con la bella Mayra Goñi.



"Las cosas con ella cada vez van mejor. Estoy muy feliz conociéndola, aún no me declaro, pero la amistad que tengo con ella no la tengo con nadie ni quiero tenerla", manifestó Fabio Agostini en para Trome.



Las redes. Pero todo sabemos que las redes sociales siempre muestran más de lo que uno puede observar. Mayra Goñí subió hace unas horas unas fotografía donde luce una vestido color plomo y algo trasparente. La fotografía resalta la figura de Mayra Goñi y todo, hasta ahí, es normal. La imagen fue subida a Instagram.



Los comentarios de los seguidores de Mayra Goñi comenzaron con los clásicos pirotos. "Eres muy bella", "Siempre tan hermosa", "Siempre serás la mejor", "Hermosa y talentosa peruana", son algunos de los comentarios que se pueden leer en las cuenta de Instagram de Goñi.



Pero llama la atención el comentario que dejó Fabio Agostini en la tremenda fotografía de Mayra Goñi en Instagram. "Mi bebita ♥", el comentario que escribió el español. El mensajito pasa desapercibido entre la ola de mensaje de admiración para Mayra Goñi.



¿Algo más pasa entre Fabio Agostini y Mayra Goñi? El rumor de romance entre ambos personajes de Chollywood se hace cada vez más fuerte. Solo queda esperar.