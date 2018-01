Flavia Laos Instagram: Modelo muestra su figura y rompe las redes sociales ♥_♥ [VIDEO y FOTOS]

Flavia Laos acaba de publicar una tremenda fotografía en su cuenta de Instagram para el deleite de todos los fanáticos. La popular modelo tiene más de un millón de fanáticos en su cuenta personal de fotografías digitales.



"Eres la mejor", "Todo natural", "Hermosa peruana", son algunas publicaciones que los fanáticos de Flavia Laos dejaron en la cuenta personal de la actriz.



Flavia y el amor



Luego de pasar sus vacaciones en Uruguay y Argentina, la actriz de 'VBQ empezando a vivir', Flavia Laos , otorgó una entrevista para la primera edición del año de la revista +Mujer, donde posó con ropa de baño y confesó que actualmente no está enamorada, solo se ha hecho dos 'arreglitos' en el cuerpo y Patricio Parodi , con quien siempre la vinculan, es solo un amigo.



"Él es un chico guapo, pero ya quiero dejarlo ahí. Estoy tan enfocada en el trabajo que el amor ha pasado a un segundo plano", mencionó Flavia Laos, aunque dejó claro que su corazón está abierto a nuevas posibilidades.



Al ser consultada por su tipo de hombre, la ex 'chica reality' detalló que le gustan los chicos de buen cuerpo y bonitas facciones. En personalidad, le agrada aquel que la haga reír y sea mayor que ella.



Flavia Laos, quien hace dieta y ejercicios funcionales cuatros veces a la semana, aseguró que no regresará a un programa reality. "Era un trabajo que no me gustaba, lo mío es la actuación", enfatizó Flavia Laos.



Flavia Laos