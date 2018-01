Flavia Laos y Mayra Goñi encienden Instagram con candente baile [VIDEO y FOTOS]

El siguiente video fue grabado durante las grabaciones de 'Ven, baila quinceañera'. Flavia Laos y Mayra Goñi encienden las redes sociales con tremendo baile que fue publicado en Instagram. El clip tiene miles de reproducciones por parte de los fanáticos de las jóvenes y bellas actrices.



El video de Instagram se debe al nuevo tema que acaba de publicar Mayra Goñi con el nombre de 'Maldito'. Flavia Laos es 'causita' de Goñi y celebra con ella el nacimiento de su nuevo hijo musical.



Como se recuerda, Mayra Goñi manifestó que no tiene ningún vínculo con Nicola Porcella. La actriz manifestó que solo está grabando una novela con el 'guerreo'.



"Lo que pasa es que la gente no sabe que estamos grabando otra novela. Ahora comparto roles con él. Me molesta, me graba a mí, a Flavia y a otros actores. No tienen nada que hacer y me están vinculando con Nicola. No pasa nada, es mi amigo nada más”, manifestó Mayra Goñi.

