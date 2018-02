Jefferson Farfán nunca duda en darle lo mejor a sus hijos. Pese a la distancia, el futbolista siempre está presente -al menos por redes sociales- en los momentos especiales de Jeremy, Adriano y Maialen. Y esta no es la excepción.

Su hijo Adriano cumplió 10 años y lo celebró el último domingo en La Punta con Melissa Klug, sus hermanos, algunos primos y amigos. Todos se reunieron para festejar el día especial. La chalaca compartió fotos y videos de la fiesta en su cuenta Instagram.

Pese a no estar presente en este día, Jefferson Farfán decidió enviarle a su hijo un mensaje por Instagram para desearle lo mejor. El futbolista del Lokomotiv también reveló cuál fue el regalo que le obsequió por sus 10 años.

"Hoy es Cumpleaños de uno de los amores de mi VIDA. Te deseo que este día la pases increíble al lado de todos tus seres queridos en especial de tus hermanos , amigos , familiares todas las personas que te amamos. Disfruta mucho tu regalo mi vida te lo mereces mi REY. FELIZ CUMPLEAÑOS AL NIÑO MÁS LINDO Y NOBLE DEL MUNDO #micumpleañero #10años #diaespecial #regalaso #homies #siemprejuntos #tereeeamo #motoacuatica #disfrutamuchotudía", escribió en su cuenta Instagram Jefferson Farfán.

Como se lee en uno de los hashtags, Jefferson Farfán le regaló una moto acuática a Adriano por su cumpleaños 10. Y su hijo no dudó en agradecerle en otro post en Instagram por el obsequio. El pequeño etiquetó a sus dos padres en este mensaje:

"Gracias Mamá por este día hermoso que celebramos mi cumpleaños con todos mis amigos me divertí demasiado y me hiciste muy feliz en el yate. Gracias papá por mi regalo de cumpleaños. No sabes cómo nos divertimos en mi moto. Los amo mucho", escribió Adriano en su cuenta Instagram.

El mensaje de agradecimiento del segundo hijo de Jefferson Farfán cuenta con más de 4 mil likes en su cuenta Instagram. Sus seguidores le enviaron saludos por sus 10 años y lo felicitaron por los padres que tiene.

Jeffeson Farfán y el regalo a Adriano por su cumpleaños Jeffeson Farfán y el regalo a Adriano por su cumpleaños

Adriano envía este mensaje a sus padres agradeciendo por su cumple Adriano envía este mensaje a sus padres agradeciendo por su cumple

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.