Aída Martínez ha demostrado en más de una ocasión que no tiene pelos en la lengua. Cada vez que la exchica reality tiene algo qué decir, lo hace sin importarle los problemas que le podría ocasionar. Y esta vez no es diferente.

A través de su cuenta Instagram, en donde tiene más de 350 mil seguidores, Aída Martínez suele colocar fotografías que ponen a prueba los límites de la mencionada red social. En varias de ellas está ligera de ropa y en provocadoras poses.

Sin embargo, esta vez Aída Martínez decidió ir más allá y posó completamente desnuda frente a la cámara para compartir la imagen en Instagram. La publicación fue hecha desde Paca, Jauja en donde se encuentra desde hace varios días.

Pese a que la fotografía ya llama la atención suficiente, el mensaje compartido en Instagram también es un misil. Aída Martínez no se va con rodeos y deja en claro que, aunque no es la única chica que pone este tipo de fotos sugestivas, no es hipócrita para acompañarla con un mensaje reflexivo.

"Hay chicas que ponen fotos hot, como esta y después piensan en qué pasaje bíblico poner... Solo desnúdate y cállate !!!!", escribió en su cuenta Instagram Aída Martínez. Su fotografía ya cuenta con más de 17 mil likes.

La imagen fue comentada más de 300 veces. Aída Martínez recibió mensajes de todo tipo. Algunos de ellos están de acuerdo con la modelo por ser directa y que si otras chicas posan así como ella, no deberían acompañar sus publicaciones en Instagram con mensajes de reflexión.

