Instagram: Alexandra Horler la pasa de lo lindo en las playas de Piura [FOTOS]

Alexandra Horler va en busca del sol y la arena. La periodista deportiva decidió pasar unos días fuera de Lima y viajar hasta Piura para disfrutar del verano que ya se termina. Y por eso no dudó en compartir fotografías en su cuenta Instagram.

La excondcutora de 'En Boca de Todos' subió fotografías desde el norte del país luciendo bikinis en medio de playas casi vacías. Alexandra Horler aprovecha los paisajes naturales para compartir mensajes reflexivos que acompañan sus fotos de infarto en Instagram.

"Cada uno tiene su lugar mágico. El mío es la playa. El olor del mar, el sonido relajante de las olas, la arena, el sol, las palmeras. Todo se transforma en un universo perfecto donde me busco y me encuentro una y otra vez. Me fascina el norte porque el mar es caliente y delicioso. Y para ustedes, cuál es su lugar mágico?", escribió Alexandra Horler en Instagram.

Pero ese no fue el único mensaje. La periodista también compartió otras frases motivacionales con sus más de 355 mil seguidores en Instagram. Alexandra Horler posó en otra fotografía sonriendo al cielo y luciendo un bikini rojo.

"Agradece. Siempre agradece a Dios, a la vida, a la tierra y al universo por todo lo que te da. Nunca des nada por sentado. Las cosas más bonitas llegan cuando eres agradecido y tienes una actitud positiva!", escribió Alexandra Horler en Instagram.

La conductora dejó el programa En Boca de Todos después de una temporada en la conducción. Actualmente Alexandra Horler trabaja en ATV junto a Paco Bazán al frente del programa Día 6, en donde ambos demuestran ser una buena dupla.

