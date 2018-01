Instagram: Chicas en bikini sirven café en Estados Unidos [VIDEO y FOTOS]

La cadena ‘Bottoms Up Espresso’ ha revolucionado la venta de café en Estados Unidos, pues sus locales son atendidos por guapas y curvilíneas meseras, que atienden en sexys bikinis. Todas las fotografías son subidas a Instagram y Facebook.



“Bebidas personalizadas y de alta calidad, nombres creativos y baristas sexys conforman nuestro concepto único”, dice el slogan de ‘Bottoms Up Espresso’, que ya tiene miles de clientes.



Sin embargo, hacen hincapié en que su enfoque principal es el servicio al cliente y que sus meseras están capacitadas para relacionarse con la clientela, mientras crean bebidas deliciosas.

En una reciente encuesta se escogió a la ‘mesera más sexy’ de esta cadena y Taylor Lynn Tatum (24) fue la ganadora. Ella trabaja en el local de Los Ángeles.



Para tener en cuenta...



* Entre los productos que ofrece ‘Bottoms Up Espresso’ están café americano, expreso, capuchino, late y moka, entre otros.



* Atienden de lunes a domingo y también tienen smoothies en diferentes sabores, té helado y bebidas energizantes.