Las cuentas de Instagram de varios chicos realitys (Flavia Laos , Mayra Goñi, Fabio Agostini, Mario Hart, Korina Rivandeyra, Paloma Fiuza y muchos más) tienen en común la imagen de un sorteo de productos Apple. ¿Hay ganadores? ¿Qué pasa después con esas cuentas?

Uno de los pasos de estos “sorteos” es, entre otras cosas, seguir una cuenta inicial y otras casi 60 cuentas de Instagram, que son las mismas que publican la foto con estos deseables objetos tecnológicos que van desde: iPhone, audífonos, iPads y apple watch,. De ese modo la cuenta inicial obtiene más seguidores y quienes la promueven (chicos reality) también.

Lo extraño de este concurso virtual en Instagram es que luego de haberse realizado el supuesto sorteo, la cuenta inicial desaparece o se cambia de nombre para ofrecer otro tipo de productos. Nadie sabe si los premios le llegan a uno de los miles de participantes reales.

Muchos de estos concursos en Instagram se realizan para que una cuenta tenga miles de seguidores y después se puedan vender a otra empresa o persona que quiera ser 'influencer'. Las personas que pensaron que participaban y se tomaron varios minutos para seguir a todas las cuentas o comentar, pierden el tiempo, porque al final no está comprobado que haya un ganador o que este haya recibido los premios anunciados.



Incluso resulta sospechoso que los chicos realities, con miles de seguidores en Instagram, como Flavia Laos, Fabio Agostini, Mayra Goñi, Korina Rivadeneyra, Facundo González, Bruno Agostini, Mario Irivarren, Said y Austin Palao, Paloma Fiuza, entre otros, no se hayan percatado que pueden estar siendo víctimas de una cadena de estafa que ya ha sido alertado en países como España y Estados Unidos.

Ernesto Jiménez, conductor de 'Combinado', compartió sus sospechas en sus redes sociales. Él notó que las cuentas de Instagram “Regalo para ti”, “Regalo para ti 2” y “Regalo para ti 3”, ofrecían premios y luego desaparecían.

"Yo creo que es solo una forma de ganar seguidores. Para participar del concurso, tienes que seguir a las cuentas que la cuenta principal sigue. O sea, mis seguidores pasan a ti y los tuyos a mi. Al final nadie gana premio, o el ganador es falso, y la cuenta se cierra (o vende)", dijo Ernesto Jiménez a Trome.

Lo que ha molestado a algunos usuarios de Instagram es que personajes públicos y conocidos sean parte de esta modalidad de obtener seguidores porque juegan con sus fans, quienes tienen que cumplir varios pasos para participar creyendo que van a ganar algo.

