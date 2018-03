Instagram: Gemelas a la serie 'De vuelta al barrio' calientan las redes con #XChallenge [VIDEO y FOTOS]

Raysa y Sirena, las bellas gemelas en 'De vuelta al barrio', decidieron unirse al reto del #XChallenge y la viene rompiendo en Instagram. El video tiene miles de reproducciones y no es para menos. La jóvenes hacen gala de sus mejores movimientos para el deleite de sus fanáticos.



"Mis gemes ♥️! Aquí está el video que les prometí con mi hermana gemela @raysaortizv 😍, gracias a su ayuda decidimos bailar éste hit del #Xchallenge, si pueden me ayudan a etiquetar a @jbalvin y a @nickyjampr y me comentan si les gustó #gemelas #twins 👯‍♀☺👇🏻🇵🇪", es el mensaje que publicó Sirena en su cuenta personal de Instagram.



Los fanáticos de las gemelas no se hicieron esperar y dijeron presente con los insólitos comentarios. "Son toda una perfección", "WOW", "Son muy bellas", "Son las mejores de todo el Perú", "¡Tremendo!", son algunos de los comentarios que se pueden leer en Instagram.



Instagram