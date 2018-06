En Instagram, se viralizó las palabras de Julisa Milagros, más conocida como ‘La nueva codiciada’, sobre los venezolanos que llegan al Perú para trabajar en diversos oficios.



La humorista estaba realizando un show en el Victoria Bar cuando hizo un chiste sobre el éxodo venezolano al Perú que escapan de su país por la situación política, tal como se aprecia en las imágenes de Instagram.



“Hay algo que a mí me molesta, ya...y es que hagan chistes sobre venezolanos. Me molesta bastante porque siento que somos muy desconsiderados con las personas que nos sirven y atienden tan bien”, dijo la joven en el video en Instagram que fue replicado en varios medios venezolanos.



Tras las críticas, el Victoria Bar decidió no seguir contando con los servicios con Julisa Milagros. "No habrían futuras presentaciones de su persona en el local, además de ofrecer serias disculpas por la actitud de la peruana", informó el local, a través de su cuenta de Instagram.



'Chiste' sobre venezolanos en Perú. (Video: Instagram)

Aunque fue despedida, ‘La nueva codiciada’ decidió salir al frente para pedir disculpas a la comunidad venezolana en Perú por sus palabras en su cuenta de Instagram.



“Mi intención al lanzar ese chiste nunca fue ofender, menospreciar, ni criticar a los venezolanos que vienen al Perú (…) Entiendo que el chiste que lancé es malo”, dijo la joven en su cuenta de Instagram.



Julisa Milagros dijo que el chiste sobre el éxodo de los venezolanos fue en un “show-laboratorio”, pero que han comenzado a criticarla, aunque su “intención nunca fue generar escándalo”.



Finalmente, la humorista dijo en el video de Instagram que recibió “amenazas de muerte y comentarios mucho más fuertes”, comentando que ha “hablado sobre el esfuerzo de los hermanos latinoamericanos en busca de un futuro mejor”.

Disculpas de la humorista. (Video: Instagram)

