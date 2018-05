Instagram: 'Influencer' quería comer gratis y esta fue la respuesta del restaurante [FOTOS] 

En el mundo de Instagram están las llamadas ‘influencers’, un buen número de gente que tienen una gran relevancia a nivel comercial, ya que sus opiniones tienen un gran peso entre el público, sin embargo, muchos de estos personajes-no todos- quieren todo gratis.



Esto fue lo que sucedió hace unos días con el restaurante Topik de Barcelona que denunció que una 'influencer' quería comer gratis a cambio de publicar unas fotos en su cuenta de Instagram.



“Mi nombre es Leila, tengo 27 años y vivo en Suiza. He estado muy activa como 'influencer' en el último año y ahora estoy viajando como 'influencer' y publicando fotografías en mi cuenta. ¿Tienes alguna oferta? ¿Comida o bebida gratis o algún descuento? Normalmente viajo con amigos y me gustaría tener una oferta para todos”, escribió al restaurante que, por supuesto, no se quedó callado.



Topik hizo una captura del mensaje que le envió la 'influencer' donde le respondió que no tenían descuentos, aunque luego se descargó en Twitter.



"Niños de 27 años pidiendo que les regales comida o les hagas descuento en tu negocio. Se denominan 'influencers'. De nuestra casa viven siete familias, pídele dinero a tu padre", fue el mensaje del restaurante, situado en Barcelona, que ha generado una cantidad de comentarios de apoyo.



El mensaje ha sido compartido en Twitter, Instagram y Facebook para que las llamadas ‘influencers’ conozcan que no todo es gratis y, sobre todo, que todo cuesta.



La genial respuesta de un restaurante a una 'influencer'. (Captura: Twitter) La genial respuesta de un restaurante a una 'influencer'. (Captura: Twitter)

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE