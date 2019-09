Influencer fue criticada por utilizar las 'mismas nubes' en sus fotos de Instagram y ella se defiende

La influencer argentina Tupi Saravia está en medio de la polemica después que el periodista británico Matt Navarra delató a la sudamericana, indicando que tiene las mismas nubes en sus fotos de Instagram.

Tupi Saravia es una bloguera que utiliza su cuenta de Instagram-donde tiene cerca de 300 mil seguidores-para mostrar las mejores imágenes de sus viajes, sin embargo, Navarra le hizo esta acotación.



El periodista publicó un collage de fotografías de Tupi Saravia en Instagram con las mismas nubes en sus fotos, sea en Italia, Tailandia o Indonesia: "No importa donde viaje, siempre la sigue la misma nube", escribió en su cuenta de Twitter.



Tras la polémica la misma Tupi Saravia contestó por qué tiene el mismo cielo en todas las fotos: "Después de la tremenda repercusión que tuvieron mis hermosas nubes me gustaría explicar un par de cosas. Hace un año que descubrí Enlightquickshot, una app que ofrece diferentes cielos. Agregar las nubes para mejorar la composición no cambia la esencia de las fotos", sostuvo, aunque algunos usuarios en Instagram no le creen.