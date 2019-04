Le borran cuenta en Instagram y se pone a llorar desesperada porque no conoce otra forma de ganar dinero | VIDEO

Jessy Taylor es una joven influencer que se convirtió en viral en YouTube donde lloró desconsoladamente porque Instagram decidió cerrarle su cuenta tras varias denuncias de usuarios que odiaban sus post en la red social. Ella sostuvo que "sin sus seguidores no es nada" y que esta es su única forma en que gana dinero.



La joven tenía 113 mil seguidores en Instagram y posteaba fotos y videos de su estilo de vida, pero ante esta situación realizó un video en el que entre lágrimas rogaba a sus usuarios que 'pensaran dos veces' antes de reportar su página.

"Sé que la gente quiere verme en el suelo y sea como ellos, como el 99% de la población, como la gente que trabaja a tiempo completo. Eso no es para mí, estoy en Los Ángeles para que no sea así", dijo Jessy Taylor en el video de YouTube.



Agregó que antes de ser 'influencer' se dedicaba a la prostitución, pero que "ya no quiero hacer eso de nuevo porque estaba ganando dinero online".

"No quiero volver a esa vida. Quiero que entiendan que no tengo ningún tipo de habilidad. Tengo una enorme deuda en la universidad así que no puedo regresar ahí, aunque quisiera. No tengo calificaciones para trabajar, nunca podría obtener un trabajo normal", llora la 'influencer'.



Posteriormente y tras volverse viral en las redes sociales y en los medios de comunicación, Instagram decidió devolverle su cuenta.