La actriz Lorena Herrera, quien se hiciera conocida en la telenovela mexicana ‘El premio mayor’, presumió su cuerpo y trasero en una foto en su cuenta de Instagram.



A sus 50 años, Lorena Herrera compartió una publicación en Instagram que hizo delirar a sus seguidores, pues apareció recostada boca abajo, con solo la parte inferior del bikini.



En la imagen de Instagram se ve a Lorena Herrera de espaldas y gran parte de su trasero donde se distingue un tatuaje.



“¡Qué triste! ¡Mi último día de bronceado en esta playa! ¡Creo que a veces hay que trabajar!”, escribió Lorena Herrera para acompañar la imagen en Instagram.



Un mes antes de esta publicación en Instagram, Lorena Herrera habló los 'prosticatálogos' en el cual Televisa ofrecía a sus actrices a poderosos de la industria del entretenimiento y la política mexicana.



“Yo no, jamás he tenido ninguna invitación de ningún ejecutivo o alguien de la empresa, siempre han sido productores muy respetuosos, siempre he tenido una relación cordial y jamás ver algo así”, dijo sobre el ‘prosticatálogo’ que generó un escándalo.

