Luciana Fuster es una de las chicas más jóvenes de los reality de competencia. Sin embargo, pese a corta edad, la actual participante de Combate ha sabido cómo ganarse su lugar entre el público y es una de las integrantes más queridas a través de sus redes sociales.

Por ese motivo, Luciana Fuster decidió aceptar el juego de Instagram '5 cosas que nadie conoce de mí' que se ha vuelto viral últimamente. La modelo de Combate se sinceró con sus seguidores y reveló varios detalles personales que dejó a varios con la boca abierta.

A través de su Instagram, Luciana Fuster reveló que calza 40, que no le gusta hacer ejercicio y que nunca hace dieta. Aunque se podría pensar que lo que más llama la atención es que una modelo no haga dieta, lo cierto es que los seguidores de la combatiente se sorprendieron por otro detalle.

La talla de calzado de Luciana Fuster fue lo que más sorprendió a sus seguidores en Instagram. La jovencita de apenas 19 incluso ahondó en el tema de su talla de pie. Según narró, después de compartir este detalle muchas chicas le escribieron.

"Muchas me han escrito diciéndome que las he ayudado a quitarse la vergüenza y los complejos porque pensaban que era súper raro ser de talla grande, pero es algo súper normal y lo que les quiero decir es que a mí me encanta ser de esa talla porque encuentro hasta los zapatos que ya no hay", indicó Luciana Fuster en Instagram.

