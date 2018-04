La periodista Mavila Huertas sorprendió a sus seguidores en Instagram al publicar una fotografía al lado de su pareja, Manuel Garrido Lecca. El productor musical y la conductora de 20 18 lucen más enamorados que nunca al besarse tiernamente para la cámara.

La publicación de Mávila Huertas en Instagram cuenta con casi 3 mil likes y sus seguidores celebran el amor que mantiene con Manuel Garrido Lecca. Ambos mantienen una relación hace más de un año.

Incluso, Mávila Huertas viajó a Las Vegas junto al productor musical para la premiación de los Latin Grammy a fines de noviembre. Manuel Garrido Lecca estuvo nominando junto a Mabela Martínez y Susana Roca Rey en la categoría Grabación del Año por el disco tributo a Chabuca Granda. Vía Instagram, la periodista compartió una foto desde la alfombra roja.

Hace algún tiempo, Mávila Huertas confesó que no solo iba a cambiar su look sino que también se 'soltaría más'. La periodista manifestó que durante mucho tiempo no disfrutó de su estilo de vida. Sin embargo, al pasar los años, se dio cuenta que eso no valía la pena.

Por eso, Mávila Huertas ha sorprendido en varias ocasiones vía sus redes sociales. La conductora de América Noticias Edición Central muestra una faceta completamente diferente vía su cuenta Instagram, donde cuenta con más de 135 mil seguidores.

En varias de sus publicaciones, Mavila Huertas muestra su admiración por Audrey Hepburn, así como su amor por sus perritos y su nuevo gato, Jagger. La periodista también publica en Instagram frases motivadoras y fotos del detrás de cámaras del noticiero al lado de René Gastelumendi.

Mávila Huertas en Instagram

