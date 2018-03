¿ Paula Manzanal estrena galán? Bueno, todo parece indicar que la modelo está muy bien acompañada. A través de su cuenta Instagram, la exchica reality compartió una fotografía junto a Jordan Davies, quien es su nueva pareja.

Según la columna Sun’s Bizarre, Jordan Davies dejó a su antigua novia, Chyna Ellis, por ser muy 'aburrida'. "Hemos estado hablando por meses (con Paula Manzanal). Nos encontramos unas veces y vinimos a CaboVerde. Fue una gran prueba. Ella es más famosa que yo. Tiene como un millón de seguidores en Instagram , Estamos saliendo" , dijo el nuevo saliente de Paula Manzanal.

Jordan Davies es un galés que participó en los programas reality en Inglaterra The Magaluf Weekender, Ibiza Weekender, y Ex on the Beach. En el 2015, el galán de Paula Manzanal estuvo comprometido con Megan McKenna, una de sus compañeras de programa.

La foto de Paula Manzanal junto a Jordan Davies tiene más de 32 mil likes en Instagram. "No estaba buscando cuando te encontré, pero resultaste ser todo lo que estaba buscando", escribió la modelo.

A su vez, Jordan Davies también compartió la misma fotografía en Instagram, pero con un mensaje diferente junto a Paula Manzanal. "Encuentra a alguien quien disfrute tu locura, no alguien que te force a ser normal",

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.