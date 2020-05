Un reggaetonero peruano, identificado como Leiva, fue expuesto por la página de Instagram influencers_in_quarantine donde menciona que la cuarentena es un “show” y agrega que los “ancianos y obesos” son los que deberían fallecer durante la pandemia del COVID-19.

“Mucha gente está con depresión en esta cuarentena. No tienen trabajo. Están solos. Sus familias no están. La depresión causa enfermedades y el gobierno no está siendo consciente de esta situación”, indica al inicio del video.

Para Leiva, “la vida es así, la gente se va a morir, se tendrá que morir. No sé por qué hacen tanto show encerrado todo el mundo, que se mueran 6 mil para que se salven los millones restantes”, agregó el cantante, quien ha sido fuertemente criticado en redes sociales.

En el video viralizado en la página de Instagram agrega: “No vamos a exponer que la gente se muera de hambre por 6 mil o 7 mil personas, tendrán que morir los ancianos, los obesos”.

Finalmente, Leiva mencionó que cuando alguien está en la clínica y se ve a un paciente joven y a un anciano luchando por sobrevivir al coronavirus: “¿A quién creen que desconectan? Al anciano. No digo que la vida del anciano valga menos, pero ya vivió. ¿Me entienden al punto que quiero llegar?”.

REGGAETONERO RESPONDE

Ante la ola de críticas por las imágenes expuestas, Leiva utilizó sus Instagram Stories para intentar aclarar el tema.

“Lo que pasó fue que di mi opinión porque tengo el derecho de dar mi opinión. Como cualquier persona en este planeta porque si no se han enterado, tenemos el derecho de la libertad de expresión. Y por mi opinión recibí muchas criticas las cuales acepto, pero lo que no voy aceptar es la violencia; es que se ponga en tela de juicio mi integridad física y por gente como esa que agrede por las redes sociales el país está como está”, dijo.

Leiva sostuvo que “probablemente se haya equivocado", agregando que le mandaba bendiciones a la gente que lo había apoyado.

“Para la próxima que una persona se equivoque, tengan la valentía de escribirles al interno y decirle lo que pasa y no generar violencia porque es muy triste, solo fue una opinión, espero que entiendan”, concluyó.

Reggaetonero peruano se defiende ante ola de críticas. (Instagram - TROME)

