Rossana Fernández Maldonado sorprendió con foto en bikini: "Hoy dejamos salir todo nuestro lado sensual"

Rossana Fernández Maldonado sorprendió a todos con una foto en Instagram, pese a que la actriz siempre ha mantenido un perfil muy bajo frente a las cámaras de televisión, esta vez decidió posar en bikini.



“#MiércolesSexy Hoy dejamos salir todo nuestro lado sensual… #BuenDíaParaTodos”, escribió Rossana Fernández Maldonado en la leyenda de la imagen de Instagram.



Así, Rossana Fernández Maldonado sorprendió a más de su 50 mil fans en Instagram con esta fotografía en bikini que superó los más de 6 mil ‘me gusta’.



Además, Rossana Fernández Maldonado recibió comentarios positivos por su nueva foto en Instagram.

SE DIVORCIÓ EN 2017

Para Rossana Fernández Maldonado el 2017 fue un año complicado, pues comentó que estaba pasando por un proceso de divorcio.



“Este es un año especial para mí, no solamente porque ya me despido de los 30 (cumplió 40 años el viernes pasado), sino porque a nivel personal ha sido complicado. Muchas personas no lo saben, pero estoy pasando por un proceso de divorcio (de su esposo Nicolás Sáez)", contó Rossana Fernández Maldonado a Trome.



Aunque para Rossana Fernández Maldonado fue un momento complicado, tambiénse sintió una mujer afortunada.



"De verdad que llego a los 40 años feliz, siento que la vida vuelve a empezar, que cada día es un regalo y lo tomo de esa manera”, afirmó Rossana Fernández Maldonado.



