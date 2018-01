Instagram: Stephanie Cayo tomó con buen humor no haber sido invitada a los Globos de Oro [VIDEOS y FOTOS]

Los recientes Globos de Oro dejaron varios momentos para el recuerdo como el poderoso discurso de Oprah Winfrey, la cara de meme de Hugh Jackman tras no ganar ningún premio, entre otros. Sin embargo, pocos fueron los que se percataron de la “ausencia” de esta actriz.



Se trata de la peruana Stephanie Cayo, quien a través de su Instagram compartió unos divertidos videos en los que bromeó sobre su inasistencia a la ceremonia de los Globos de Oro, considerada como una de las más importantes de la industria del entretenimiento.



Stephanie Cayo bromea sobre su ausencia en los Globos de Oro

Stephanie Cayo se encontraba en Los Ángeles el día en el que se llevó a cabo la ceremonia y se burló del hecho de no haber recibido una invitación para el evento. “Ayer fueron los Globos de Oro y la pasé genial... en mi casa”, dijo muy risueña la también cantante en su cuenta de Instagram.



“No me invitaron a los premios, ¿qué vamos a hacer? (...) pero pronto”, continuó Stephanie Cayo. Si bien aún no incursiona en Hollywood, estamos seguros que es solo cuestión de tiempo ya que es una de las actrices peruanas de mayor reconocimiento internacional.

Stephanie Cayo bromea sobre su ausencia en los Globos de Oro

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.