La modelo Stephanie Valenzuela bailó huayno con la camiseta de la selección peruana en un restaurante de comida peruana de Miami y lo subió a su cuenta personal de Instagram .

Stephanie Valenzuela se encontraba en el restaurante alentando a la selección peruana con su familia y amigos como lo dio a entrever en sus historias de Instagram y pese a la derrota, la modelo ha decidido colgar un video para mostrar lo orgullosa que se siente de ser peruana.

Sin embargo, esta vez escribió un extenso mensaje junto al video en Instagram donde explicó el orgullo que siente al ser ‘provinciana’ y los retos que enfrentan aquellos que provienen de otras regiones del Perú cuando llegan a la capital.

Usualmente Stephanie Valenzuela , quien actualmente reside en Dubái, suele compartir videos en Instagram derrochando sensualidad, ya sea bailando , haciendo twerk o incluso cantando .

“ A mí me gusta mi música de la sierra ayer me sentí tan orgullosa de decir que soy provinciana, soy Arequipeña 🙌🏻😻... mucha gente cree que por ser de capital es superior, no todos, también hay que agradecer a tantos limeños que nos reciben con oportunidades y con mucho cariño, yo hoy vivo fuera pero jamás voy a avergonzarme u olvidarme de mi tierra soy recontra provinciana y me enorgullece ” escribió en su cuenta de Instagram Stephanie Valenzuela.

También alentó a sus seguidores a no olvidar sus raíces “ la historia de nosotros los provincianos es una historia de luchar por nuestros sueños y las cosas nos cuestan mucho ” escribió S tephanie Valenzuela.

Stephanie Valenzuela bailando huayno. (Video: Instagram)

Sus seguidores de Instagram han recibido con empatía el mensaje brindado por Stephanie Valenzuela , por lo cual han aplaudido su esencia y sencillez.

