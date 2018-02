Instagram: Vanessa Terkes publica fotografía de infarto a sus 39 años [VIDEO y FOTOS ]

Vanessa Terkes tiene más de 100 mil seguidores en su cuenta personal de Instagram y no es para menos. La popular actriz usa sus redes sociales para publicar diversas actividades que realiza en su día a día.



La cuenta de Instagram de Vanessa Terkes tiene más 154 mil seguidores y siguen en aumento. Pero Terkes ya se acostumbró a sorprender a todos sus seguidores en la redes sociales. La también modelo acaba de publicar una fotografía de infarto para el deleite de todos sus seguidores.



Los seguidores de Instagram de Vanessa Terkes llenaron de piropos la fotografía de Terkes. "Eres increíblemente bella", "Siempre serás la mejor", "Qué suerte tiene tu novio", "Luces espectacular", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la cuenta personal de Instagram de Vanessa Terkes.



Vanessa Terkes Vanessa Terkes

Conversó con Trome



Vanessa Terkes contó que en breve cumplirá 40 años y aunque le lleva cuatro años a su novio George Forsyth, esto no le preocupa porque su amor es sólido y planean tener dos hijos.



“¿Quién ha dicho que la diferencia de edades es impedimento para amar? Me da risa, porque no es cierto y en mi caso tampoco”, dijo Vanessa Terkes.



¿Eres mayor que George Forsyth por varios años?

Por cuatro y todo está bien entre nosotros. Este 3 de marzo cumpliré cuarenta años y a mucha honra. Mira, Thalia tuvo hijos a partir de los 40 y ya tiene tres. Paulina Rubio tuvo su último hijo a los 46 años, así que no me preocupa tanto la edad mientras sea saludable porque nuestros planes de tener dos hijos siguen intactos.



¿No eres de las mujeres que se bajan la edad?

‘Pos’ no, para qué bajarse la edad, si es nuestra vida y si vivimos feliz con eso, no hay más. Cumpliré 40 y mis personajes siguen siendo de menos de 30. El rol que hago en la producción de TV Azteca es de 28 años y el de ‘Ay Guey’ de 27 (ríe). Ya me tocará hacer de más grande, a ver si me dan una participación especial en ‘Torbellino’.



¿Vas a celebrar tu cumple en México con George?

Pensaba ir a Perú, pero tengo que grabar, así que será aquí con mi amor.