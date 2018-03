Adamari Lopez no tiene complejos ni prejuicios. Y es que la famosa conductora y actriz mexicana decidió hacer caso omiso a sus críticos para lucirse en la playa en traje de baño. Como era de esperar, sus fotos se volvieron virales en Instagram.

En las imágenes de Instagram viralizadas por el medio TvNotas se puede ver a Adamari López disfrutando del mar con un traje de baño entero de color rosa. Aunque en otras oportunidades la mexicana ha optado por el negro para disimular sus curvas, esta vez decidió lucirse en tonos claros.

Cabe indicar que Adamari Lopez ha sido criticada duramente por su peso. La conductora ha preferido hacer oídos sordos a esta clase de comentarios. ‘No puedo dejar que las críticas de la gente me afecten de una manera negativa, porque yo solo conozco mi situación. No puedo dejarme caer por lo que los demás quieren que yo sea’, escribió en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, eso no quiere decir que la actriz no esté luchando con su problema de sobrepeso. Y es que hace unos meses anunció que se sometió a un exigente entrenamiento físico y un régimen de alimentación saludable para perder sus kilos de más.

Adamari López no ha tenido una vida fácil. Luego de estar casada con Luis Fonsi, la actriz se enteró que padecía de cáncer. Poco después de recibir la noticia, su matrimonio terminó, según ella porque el cantante de Despacito no quiso lidiar con su mal.

Pero Adamari López no solo tuvo que afrontar su divorcio y el cáncer. Y es que el tratamiento para la enfermedad ocasionó que la actriz subiera nada menos que 11 kilos, los mismos que intenta perder con ejercicio y dieta.

Adamari Lopez y su historia de amor con Toni Costa. Video: Un nuevo día

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.