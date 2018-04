Eiza González lo volvió hacer. La famosa actriz mexicana fue captada mientras paseaba por las calles de Barcelona muy relajada. Sin embargo, un detalle llamó la atención de los paparazis, quienes de inmediato le tomaron una fotografía y la viralizaron en Instagram y otras redes sociales.

La actriz fue fotografiada cuando caminaba en la importante ciudad de España con un hombre, quien al parecer sería su guardaespaldas, según se ve en las imágenes de Instagram. A pesar de su compañía, lo que captó la mirada de sus fans fue que Eiza González salió sin brasier.

En las imágenes viralizadas en Instagram, Eiza González viste unos jeans, una blusa color celeste, unos lentes de sol y el cabello suelto. Como es evidente, la famosa actriz mexicana no se puso nada debajo del polo.

En Instagram, muchos de sus fans no dudaron en elogiar a Eiza González y hacer notar que se le ve muy bien sin la prenda íntima. Y aunque ella no se ha pronunciado por las polémicas imágenes, lo cierto es que no esperamos que se quede callada ante las críticas.

Y es que desde la ceremonia de los Oscar 2018, Eiza González fue el blanco de los comentarios por el vistoso vestido que usó para la gala. Su atuendo amarillo la hizo encabezar las páginas de los diarios de espectáculos.

Recientemente Eiza Gonzáles utilizó su cuenta de Twitter para arremeter contra el programa El Gordo y La Flaca, que mostró una fotografía de la actriz donde se le ve con celulitis. ‘Periodismo como el suyo es el cáncer de la sociedad’, empezó la mexicana.

‘Les debería dar vergüenza. Tengo celulitis mientras corro en una foto ¿y? Gracias a Dios me siento cómoda con mi cuerpo, pero esto vende expectativas falsas a la sociedad y es body shaming y bullying’, escribió Eiza González en Twitter.

Eiza González presentó dos categorías en los Oscar 2018.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.