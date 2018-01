La modelo venezolana Daniela López quiso hacer creer a sus seguidores en Instagram que estaba viajando por distintos lugares del mundo como Dubái, Miami, Boston, entre otros lugares sin embargo, ¡estaba en su baño!



La semifinalista de Miss Venezuela Earth 2017 publicó las imágenes con su ubicación en diferentes países en Instagram, pero sus seguidores comenzaron a darse cuenta que siempre estaba en el mismo lugar, o sea, su baño.



Pese a que las fotos fueron publicadas en Instagram, la modelo fue tendencia en Twitter y Facebook donde fue víctima de burlas.



“Quiero que Miss Earth Monagas me cuente cómo viaja con su baño por el mundo", escribió un tuitero sobre las fotos en Instagram de la modelo venezolana.



😉💗💗💗💗💗💗 Una publicación compartida por Daniela Lopez Espinoza (@danielalopezespinoza) el Ene 14, 2018 at 11:54 PST

Tras verse descubierta, a Daniela López no le quedó más que burlarse de sí misma en Instagram, sin pedir disculpas a sus seguidores.



“Qué divertido ha sido tener mi propio meme. Mi baño transportador y yo. ¿De dónde me siguien y dónde viste mi meme? Los leo y los seguiré. PD: para los que no saben, la geolocalización es para estar en los populares de la zona que se etiquete”, indicó la venezolana en una publicación de Instagram en la que recopila las fotos que han sido compartidas en redes.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE