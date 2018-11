Bien dicen que una mujer herida puede destruir al mundo entero si es necesario cuando descubre que su pareja le fue infiel con otra mujer; y este es el caso de la novia de Marcelo Ceballos, un usuario de Instagram que olvidó su celular en la casa de su pareja, quien al descubrir conversaciones con otras mujeres a las que negaba tener una relación estable y fotos desnudo que él enviaba a sus nuevas conquistas, no encontró mejor venganza que grabar varios videos y subirlo a las historias de la cuenta de su, ahora exnovio. ¡Lo destruyó sin piedad!



Los videos de Instagram se hicieron rápidamente virales en las diversas plataformas de Facebook, Instagram y Twitter. Muchos sintieron pena por el novio infiel por la manera en que la mujer decidió hacer público el engaño de su pareja.



En los videos de Instagram se ve a la mujer calificar al tal Marcelo como 'paje...' y pide a las mujeres que le escriben y le mandan fotos desnudas que conozcan realmente como es 'Marcelito'.

"Quería contarles a todas las chicas de Instagram que Marcelito se olvidó el celular en mi casa, pobrecito. ¡Pobre Marcelo!", dice la mujer en los primeros videos de Instagram.



"Les revisé todas las conversaciones y este paje... hijo de p...La verdad no lo puedo creer. He encontrado fotos de pij..., tetas de las minas que le envían. La verdad Marcelo yo no lo puedo creer", sigue con su discurso en la red social.

Finalmente, le dejó un mensaje a las mujeres que le escriben y a su exnovio, quien ya había negado en varias oportunidades que le era infiel con otras: "Marcelito, sos un 'pajer... de mier...' 'un 'pajer... del ort..."



El video de Instagram de esta historia se hizo viral con el hashtag #PobreMarcelo, donde más de uno se burló del infiel y de la mujer que lo dejó en evidencia ante millones de personas.