Muchos concuerdan que la boda debe estar ambientada o tener detalles que caractericen a la feliz pareja. Hay quienes eligen a su mascota para llevar los aros o quienes se casan frente al mar para sentir su energía, pero muy pocos acondicionan todo teniendo como temática central su amor por el cannabis o marihuana. Esto es lo que hicieron Coral Reefer y su novio; las imágenes han revolucionado las redes sociales como Facebook e Instagram. Aquí su historia.

Ambos viven en California, donde el consumo es legal y poseen un canal de YouTube para difundir sus beneficios. Esa comunidad que han creado junto a decenas de personas no fue ajena a la celebración del día más importante de su vida, pues todo quedó registrado en las imágenes capturadas por Rachel Artime, una fotógrafa de 24 años que admitió que la sesión de fotos fue única.

La boda de Coral y Mio fue en octubre, en un hermoso lugar ubicado en Santa Cruz, California. Hasta ahí llegaron los invitados para ser parte del enlace del ‘Señor y la señora bong’, con lo que hicieron referencia a la pipa de agua que se usa para fumar marihuana y que fue la gran protagonista de la celebración.

“Estoy muy contenta con las fotos. Amo el humo pues los hace parecer inquietantes y románticos de una manera extraña. Nunca he fotografiado algo como esto antes. Es lo más poco convencional y no tradicional que sucede en una boda. Cada boda que he hecho es lo más normal, así que esta es una gran experiencia al fotografiar personas que literalmente fuman un porro en su boda. No se parecía a nada que hubiera visto antes”, reveló Rachel Artime en una entrevista.

Fue justamente ella quien compartió las imágenes en su cuenta oficial de Instagram y las reacciones no tardaron en llegar para esta pareja amante del cannabis que no dudó en fumar antes de la ceremonia dentro de su casa rodante y nuevamente para las fotos.

Para la ceremonia, ambos lucieron perfectos y acorde a su estilo. La novia tenía un tradicional vestido blanco con velo, mientras él un traje gris. Eso sí, ambos dejaron ver en todo momento sus tatuajes, cada uno con un significado especial.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es que no dejaron de posar con sus bongs o pipas hechas por Marc Hochdörffer y mientras la fotógrafa disparaba el flash, ellos daban golpes para que el humo sea el mejor efecto.

"Estoy muy agradecida de haber celebrado nuestro día exactamente como queríamos, incluido el vehículo recreativo donde tuvimos 10 minutos solos después de la ceremonia para fumar antes de invitar a nuestros amigos a bordo también", escribió la novia en su cuenta de Instagram.

Junto a unas fotografías que resumían su mágico día, explicó que “Mio fue mi mejor amigo en el jardín de infantes, mi compañero durante los últimos años de mi blog, ¡y ahora es mi esposo para siempre! ¡Aquí hay una vida de toques juntos! '

Para que la boda siga teniendo como eje central la marihuana, los novios regalaron cannabis a todos sus invitados como recuerdo y se fueron de luna de miel a Costa Rica, donde la Corte Suprema del país despenalizó pequeñas cantidades de consumo y cultivo el año pasado. Sin duda, la mejor experiencia de sus vidas.