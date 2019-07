Pierde 60 kilos tras deprimirse por selfie y ahora se prepara para competencia fitness

Natalie Hirts decidió que tenía que cambiar su estilo de vida luego de ver un selfie suyo tras el nacimiento de su tercer hijo. Tal fue su motivación y determinación que ahora es un ejemplo para cientos de mujeres que la siguen en Instagram.

La joven madre de 28 años llegó a pesar 130 kilos, aumento que se dio a lo largo de sus tres embarazos. "Me disgustaron mis fotos y no podía creer la diferencia. Estaba en 48 kilos cuando me casé", contó a Daily Mail.

Decidida a cambiar de vida, Natalie empezó a alimentarse saludablemente y a hacer ejercicios. "Me reincorporé a un gimnasio con guardería y fui a clases diarias", contó. Asimismo, dijo que aumentó su consumo de agua a tres litros diarios y que comenzó a controlar sus porciones de comida.



La joven madre llegó a bajar 40 kilos por cuenta propia. Es en ese momento que decidió contratar a un entrenador personal y decidió, con el paso del tiempo, convertirse ella misma en una coach para ayudar a otras personas con problemas alimenticios.

Ahora, Natalie trabaja en el gimnasio donde comenzó su cambio de vida y se prepara para ponerse un bikini por primera vez en siete años para participar en un torneo fitness.