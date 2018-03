En 2017, en Instagram Samantha Sepúlveda ya se había hecho conocida por sus infartantes fotos, y ahora fue bautizada como la policía más ‘hot’ de Nueva York.



Samantha Sepúlveda es originaria de República Dominicana y se sigue convirtiendo en una sensación de Instagram debido a sus curvas de impacto.



Con más de 295 mil seguidores en Instagram, Samantha Sepúlveda es asidua de subir fotos con bikini o en lencería, sin embargo, lleva más de 10 años siendo policía de Nueva York.



Tampoco es muy fácil ser policía para ella, pues comentó que pese a su trabajo como modelo le molesta que los medios de prensa quieran entrevistarla afuera de la estación policíaca donde trabaja.



Samantha Sepúlveda usualmente no sube imágenes a Instagram con su uniforme, pero a veces hace excepciones.



Samantha Sepúlveda es la policía más 'hot' de Nueva York. (Video: Instagram)

"¡Feliz Día de la Mujer!… No suelo subir fotos con mi uniforme, pero eso no quiere decir que no ame mi trabajo, tengo mis razones para hacerlo. Dios los bendiga", escribió en Instagram el pasado 8 de marzo en el ‘Día de la Mujer’.



Además de mostrar sus curvas por Instagram, Samantha Sepúlveda también es experta en artes marciales y maneja a la perfección armas de fuego.



La carrera como modelo de Samantha Sepúlveda se inició hace tres años cuando fue descubierta en la calle y le propusieron modelar ropa de diseñador y ropas de baño que se aprecia en su cuenta de Instagram.

