Yordy Reyna no ha tenido el mejor 2017. El futbolista se vio involucrado en la muerte de la voleibolista Alessandra Ch.. Recientemente, los detectives de la Policía Nacional lo hallaron responsable por el presunto delito de encubrimiento.

Pese a que Yordy Reyna ha querido estar alejado de los escándalos, el futbolista no lo ha logrado. El delantero fue denunciado por agredir al nuevo enamorado de su ex, Valeria Roggero, en una discoteca. El joven de 18 años, Aarón Carnero, incluso mostró los golpes que recibió.

Yordy Reyna hizo un mea culpa en vivo y lamentó su comportamiento pues fue presa de los celos al ver a la nueva pareja de Valeria Roggero. El futbolista lamentó que todo estos escándalos opaquen su carrera en las canchas.

Por eso, Yordy Reyna decidió empezar el 2018 haciendo lo que sabe: jugando fútbol. Por eso, a través de su cuenta Instagram, compartió fotografías de la pretemporada del equipo al que pertenece en Canadá, el Vancouver Whitecaps FC.

A través de su cuenta, Yordy Reyna compartió este mensaje en inglés. "Against all adversity, God always leads us #preseason#godistrue#futbol#sevienelobueno", escribió el futbolista. En las fotografías que publicó en Instagram, se le ve moviendo el balón durante los entrenamientos.

La publicación de Yordy Reyna en Instagram cuenta con más de 5000 likes. El futbolista recibió todo tipo de comentarios en su red social. Algunos de sus seguidores se sorprendieron por su dominio del inglés, mientras que otros elogiaron su fútbol.

Incluso, algunos usuarios de Instagram indicaron que Yordy Reyna era un buen deportista, pero que tenía que usar la cabeza para no manchar su carrera futbolística con tantos escándalos fuera de la cancha.

