Los rumores sobre el oficio de Stephanie Valenzuela en Dubái son diversos. Por eso, su hermana menor, Giuliana, decidió silenciar a todos los malintencionados y revelar al fin a qué se dedica la modelo en el extranjero.

En respuesta a un usuario en Instagram, quien cuestionaba de dónde sacaba dinero Stephanie Valenzuela para comprar ropa de marca y accesorios carísimos, la hermana de la modelo le respondió con este mensaje:

"Mi hermana trabaja con sus redes sociales y con su novio, así que estás muy equivocado, pero ricas sí estamos (...) Mi hermana tiene más de 1 millón de followers y las marcas/locales dan cosas/pagan por eso", escribió en Instagram la hermana de Stephanie Valenzuela.

Pero lo que llamó la atención de los usuarios en la mencionada red social es que hablara de un novio. Desde su llegada a Dubái, Stephanie Valenzuela no ha compartido ninguna fotografía al lado de su pareja en Instagram y este dato hizo que muchos se sorprendieran.

"Mi hermana trabaja con sus redes sociales y está en la empresa de su novio. Él tiene para darnos eso y muchísimo más así que sigue riendo porque nosotras no paramos de reír y disfrutar de NUESTRA vida", escribió la hermana de Stephanie Valenzuela en Instagram.

Ahora, tras esta explicación, la misma modelo decidió compartir una fotografía al lado de su galán. Vía Instagram, Stephanie Valenzuela posteó una imagen sentada al lado de su pareja abrazados y de espaldas a la cámara.

La única leyenda que acompaña la fotografía de la modelo son dos emoticones: uno de rey y otro de reina. Stephanie Valenzuela usa una polera de Givenchy y su pareja también. Rápidamente, la publicación en Instagram alcanzó los 2 mil likes en menos de 1 hora.

Paula Manzanal no dudó en felicitarla por su pareja: "Me encanta!!! El Cuñadito!! Me alegra hayas encontrado a alguien que te merezca todo tu amor mi wera", escribió en Instagram la modelo peruana que también radica en el extranjero.

