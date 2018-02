Jazmín Pinedo: Conductora de televisión divide a sus fanáticos con polémica fotografía en Instagram 

Jazmín Pinedo es uno de los personajes más queridos por los fanáticos de Chollywood. La popular conductora de televisión siempre publica una que otra fotografía en su cuenta persona de Instagram para el deleite de todos sus fanáticos.



La popular 'Chinita' cuenta con más de un millón de seguidores en su cuenta personal de Instagram y no es para menos. Pero es una reciente imagen la que está llamando la atención de todos sus seguidores de Instagram.



Jazmín Pinedo publicó una imagen donde muestra su abdomen muy bien marcada. ¿Qué pasó?, esta es la pregunta que todos sus seguidores se hacen en las redes sociales.



"Te ves genial", "Eres la mejor", "Te amo", son algunos de los comentarios que le dejaron a Jazmín Pinedo en su fotografía de Instagram. Pero otro grupo de sus hinchas parece no tomaron a bien la imagen y le dijeron que era una 'liposuccion' y otros que se trata de una aplicación. ¿Qué sera?



Lo único cierto es que la imagen de Jazmín Pinedo en Instagram tiene más de 21 mil 'corazoncitos' en señal de aprobación.



El programa ' Espectáculos' que conduce Jazmín Pinedo llega a su fin. A través de un spot, Latina anuncia que el espacio matutino saldrá del aire la próxima semana. Aquí te contamos los detalles.



Tal y como ya lo había adelantado Jazmín Pinedo a Trome, el programa 'Espectáculos' llegará a su fin para dar paso a nuevos proyectos que prepara el canal de San Felipe. Magaly Medina estaría al mando de uno de ellos.



“Desde octubre del año pasado sabía que el programa no iba más, me consultaron qué es lo que quería hacer y decidí la actuación, porque desde hace un tiempo lo tenía en mente y me voy a meter a fondo en el tema de ‘Torbellino’” , comentó Jazmín Pinedo.