Karla Tarazona: Modelo se aumenta el busto y todos en Instagram pierden el control [VIDEO y FOTOS]

¡Tentadora! Karla Tarazona acaba de publicar una fotografía en Instagram y todos los hinchas se lo agradecen con miles de 'corazoncitos'. La popular Karla Tarazona escribió en su cuenta personal de Instagram lo siguiente: "La noche es joven jajajajaja a disfrutar !!!"



Pero lo que llamó la atención de todos los seguidores de Instagram de Karla Tarazona fue la provocativa fotografía donde muestra el gran resultado de su aumento de busco. La modelo se muestra con un gran escote para el deleite de todos sus fanáticos.



Karla Tarazona luce un vestido negro que hace resaltar su figura y la fotografía fue hecha en frente al espejo de un baño. Pero todo hace ver que Karla Tarazona sabe muy bien que tiene miles se seguidores y sabe cómo complacerlos.



Sus seguidores. Los hinchas de Karla Tarazona manifestaron todo su apoyo con frases y miles de halagos. "Eres la mejor", "Tienes derecho a todo", "Cada día estás más bella", "Eres muy bella", son algunos de los comentarios se que pueden leer en la cuenta personas de Instagram de Karla Tarazona.



Como se recuerda, Karla Tarazona manifestó que tuvo una fuerte caída que la que la obligó a tener un cirugía dental.



"Mi nariz está normal. Lo que pasó es que la semana pasada tuve un accidente en Pucallpa. Por la lluvia había mucho barro, me resbalé y me fui de cara a un árbol. Fui sometida a una cirugía dental porque se me fracturaron los dientes. No tendría ningún problema en decirlo (si me hice una operación en la nariz) así como los senos. Además, se notaría si tuviera algún cambio", manifestó Karla Tarazona.



