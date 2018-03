Kenji Fujimori quedó totalmente cautivado con esta exconductora de TV [FOTO]

Kenji Fujimori afronta un complicado momento después de verse envuelto en los polémicos 'kenjivideos', material donde se le ve intentando convencer a Moisés Mamani, congresista de Fuerza Popular, para que no vote por la vacancia de PPK.

Pese a todo el escándalo en el que está envuelto, Kenji Fujimori no pierde el tiempo en redes sociales. El congresista está bastante atento a Instagram en donde se mostró especialmente interesando en una ex conductora de TV.

¿De qué se trata? Kenji Fujimori le dio un 'Me Gusta' a la fotografía de una recordada panelista del programa 'Espectáculos', quien en su publicación en Instagram lucía un vestuario bastante escotado para un show en provincia.

La publicación de redes sociales de la conductora de TV tiene casi 3000 likes. Y sus seguidores elogian su belleza, aunque lamentan que ya no esté en la TV con tanta frecuencia como antes.

¿Quién ganó el corazón de Kenji Fujimori en Instagram?

Se trata de Leysi Suárez. La expanelista de 'Espectáculos' compartió una imagen luciendo su vestuario y Kenji Fujimori no dudó en regalarle su 'Me gusta' en Instagram. Sin duda alguna, la ex bailarina cautivó al congresista.

A través de su cuenta Instagram, Kenji Fujimori ha compartido publicaciones al lado de personajes de la farándula. Yuca, Shirley Cherres, e incluso futbolistas como Johan Fano, son algunos de los que han posado para su red social.

